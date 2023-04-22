



СМИ: Израильско-украинский доброволец казнен российскими солдатами под Бахмутом

Израильско-украинский доброволец, который присоединился к украинским силам для борьбы с вторжением России, был взят в плен и казнен российскими военными под Бахмутом , сообщает украинское издание Укринформ.



Александр Дубовик с позывным Партизан, как сообщается, был убит 23 декабря после тяжелого ранения и взятия в плен российскими солдатами в Зайцево Бахмутского района.



По данным издания, Дубовик родился в Днепре, но позже совершил алию в Израиль. Сообщается, что в феврале прошлого года, когда Россия начала вторжение в Украину, Дубовик вернулся в Украину, чтобы служить добровольцем в армии.



У Александра остались жена и двое детей девяти и двух лет. По данным СМИ, его родители, а также младшие братья и сестры живут в Израиле .