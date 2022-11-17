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СМИ: Израиль разрешил поставлять Украине вооружения с израильскими компонентами
17.11.2022 13:52 Ольга Белозерова

СМИ: Израиль разрешил поставлять Украине вооружения с израильскими компонентами

Израиль дал членам НАТО, в том числе Великобритании, разрешение на поставку в Украину систем вооружения, которые состоят, в том числе, из израильских компонентов.

В частности, речь идет о системах управления огнем и радиоэлектронике, пишет журналист "Гаарец" Ави Шарф.

Кроме этого, по данным прессы, Израиль согласился о закупке "стратегических материалов для Вооруженных сил Украины.

 

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