СМИ: Израиль разрешил поставлять Украине вооружения с израильскими компонентами
Израиль дал членам НАТО, в том числе Великобритании, разрешение на поставку в Украину систем вооружения, которые состоят, в том числе, из израильских компонентов.
В частности, речь идет о системах управления огнем и радиоэлектронике, пишет журналист "Гаарец" Ави Шарф.
Кроме этого, по данным прессы, Израиль согласился о закупке "стратегических материалов для Вооруженных сил Украины.
Israel gave NATO members, including UK, permission to deliver to Ukraine weapons systems, including fire-control and electro-optic, that include Israeli components.— avi scharf (@avischarf) November 17, 2022
It also agreed to purchase 'strategic materials' for Ukraine's armed forces@yossi_melman https://t.co/j2jmp73zrA