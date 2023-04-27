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СМИ: из-за помощи Украине американские боеприпасы в Израиле заканчиваются
27.04.2023 09:51 Ирина Демьянова

СМИ: из-за помощи Украине американские боеприпасы в Израиле заканчиваются

Боеприпасы на аварийных складах, которые США много лет хранят в Израиле, начинают истощаться, и неизвестно, когда они будут пополнены.

Согласно информации Israel Hayom, значительная боеприпасов, которые США держали в Израиле, отправлена в Украину, чтобы помочь Вооруженным силам Украины в войне против России.

Склады, находящиеся в Израиле, принадлежат вооруженным силам Соединенных Штатов Америки, официально предназначены для использования американцами и пользуются дипломатической неприкосновенностью. Несмотря на это, между Израилем и США существует неофициальная договоренность о том, что Израиль может использовать боеприпасы с этих складов в случае, если еврейское государство окажется в чрезвычайной ситуации.

Американский источник подтвердил информацию Israel Hayom, сообщив газете, что в настоящее время неизвестно, когда запасы будут пополнены, добавив, что это будет зависеть от темпов производства американских боеприпасов.

По словам источника, в израильском оборонном ведомстве, решение Белого дома об использовании в Украине боеприпасов, хранившихся в Израиле, вызывает беспокойство, учитывая нынешние угрозы. “Это были запасы вооружений для Израиля на время войны”, — пояснил источник.

Бывшие чиновники оборонного сектора также говорят, что политика президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке ставит под угрозу Израиль. Отношение президента США к Саудовской Аравии позволяет Ирану наращивать свое влияние и даже открыло двери для входа в регион Китая.

 

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