



СМИ: Главы МИД Израиля и Украины проведут телефонный разговор

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.



Информацию об этом подтвердил The Times of Israel источник в МИД.



Министерство иностранных дел Украины ранее сегодня сообщило Израилю, что Кулеба готов продолжить переговоры, заявив, что пока не может ответить, потому что находится в отпуске.



Как пишет издание, израильский министр Коэн ищет способы сохранить поток израильской гуманитарной помощи в Киев без государственного бюджета на 2023 год.