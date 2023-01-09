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СМИ: Главы МИД Израиля и Украины проведут телефонный разговор
09.01.2023 18:30 Ольга Белозерова

СМИ: Главы МИД Израиля и Украины проведут телефонный разговор

Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн проведет телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Информацию об этом подтвердил The Times of Israel источник в МИД.

Министерство иностранных дел Украины ранее сегодня сообщило Израилю, что Кулеба готов продолжить переговоры, заявив, что пока не может ответить, потому что находится в отпуске.

Как пишет издание, израильский министр Коэн ищет способы сохранить поток израильской гуманитарной помощи в Киев без государственного бюджета на 2023 год.

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