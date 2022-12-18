



СМИ: евреи в Украине недовольны "ничтожной помощью" Израиля

В Украине представители еврейского сообщества недовольны тем, что израильское правительство предоставляет недостаточно помощи страдающей от войны стране.

Об этом сообщает The Washington Post.

После молитвы в старейшей синагоге Киева 56-летний Давид сказал журналистам, что президент России Владимир Путин является "вторым Гитлером".

Украинские евреи призвали Израиль помочь стране в борьбе с иранскими беспилотниками, которые использует Россия для атак на мирные города.

По данным издания, в Израиле возмущены обвинениями в недостаточной помощи. Украина неоднократно просила предоставить ей "Железный купол", однако этого так и не произошло. В Иерусалиме утверждают, что на гуманитарную помощь потратили более 30 миллионов долларов. По данным издания, такая поддержка является "ничтожной" по сравнению с некоторыми другими странами.

"Эстония, население которой составляет немногим более 1/10 населения Израиля, направила Украине военную помощь в размере 300 миллионов долларов", — сказано в материале.