



СМИ: Болгария тайно поставляла боеприпасы Украине

Болгария, вопреки своей официальной позиции, тайно поставляла Украине боеприпасы и дизельное топливо.



Об этом пишет немецкая газета Welt со ссылкой на бывшее политическое руководство Болгарии.



Как утверждается, Болгария еще весной прошлого года стала тайно поставлять Украине большое количество боеприпасов и дизтоплива. По данным Welt, временами Болгария покрывала "треть потребностей" украинских войск.



"Болгария незаметно экспортировала на Украину и дизельное топливо, обеспечив тем самым до 40% потребности танков и машин в период с апреля по август", - пишет издание.



По данным прессы, Болгария активно поддерживала Киев боеприпасами и дизельным топливом в "решающие месяцы" и к этому напрямую причастны тогдашние премьер Петков и министр финансов Асен Василев.



Боеприпасы поставлялись в Украину не напрямую, их транспортировка оплачивалась Лондоном и Вашингтоном.