



СМИ: Бахмут превращается в "кровавый водоворот"

В госпиталь Бахмута раненых доставляют сотнями, так как «в последние пару дней русские пытались наступать более интенсивно». По данным журналистки Виктории Хамазы, за два дня из города пришли 500 раненых, и поток не прекращается, пишет The New York Times.



ВСУ ввели подкрепления в город - спецназ и бойцов теробороны. Усиление давления на Бахмут связывают с переброской российских подкреплений с Херсонского фронта.



Эксперты считают, что битва за Бахмут для России важна не только для захвата города, но и ради истощения ресурсов Украины.



«Россия может превратить город в ресурсоемкую черную дыру для Киева, которому придется выводить войска с других приоритетных направлений», - пишет издание. И добавляет, что «Пентагон сильно беспокоит, что украинцы стреляют с непомерной скоростью, особенно в таких местах, как Бахмут, исходя из ложного предположения, что запасы боеприпасов на Западе неограниченны».



Отмечается, что в некоторых районах Бахмута идут уличные бои, а в городе нет света и воды. В некоторых районах - жуткий трупный запах. Оккупанты превращают город в сплошные руины.