



СМИ: 155-я бригада морской пехоты РФ уничтожена под Угледаром



Россия фактически потеряла в боях под Угледаром элитную бригаду морской пехоты, включая командный состав. Об этом сообщает издание Politico.



«155-ю бригаду уже трижды приходилось доукомплектовывать. Первый раз после Ирпеня и Бучи, второй раз после поражения под Донецком. А сейчас почти вся бригада уничтожена под Угледаром, – рассказал спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский. – Возле Угледара и Марьинки Донецкой области уничтожено большое количество сил противника, включая командный состав».



Россияне потеряли под Угледаром и Марьинкой большое количество солдат и командиров – ежедневно погибало 150-300 российских морпехов. В этом же направлении враг за неделю потерял около 130 единиц техники, в том числе 36 танков.



Именно подразделения морской пехоты дважды громили ВСУ на востоке Украины – 155-я бригада морской пехоты терпела разгромные поражения в ноябре прошлого года под Павловкой и в начале февраля под Угледаром. В обоих случаях они понесли огромные потери из-за провала управления.

В результате только одного боя в феврале под Угледаром было потеряно более 30 единиц техники и сотни военных – это подтверждают фото с поля боя.



Военнослужащий 155-й бригады морской пехоты рассказал о 500 погибших в боях под Угледаром (Донецкая область). От 3-й роты десантно-штурмовой бригады, по его словам, осталось предположительно восемь человек, сообщает издание "7x7", которое поговорило с морпехом.



По его сведениям, многие военнослужащие попали в плен. "Кто выжил, [в командовании] сказали, что дезертиры. Лучше бы я попал в плен и не вернулся. Отношение максимально плохое. Командир бригады сказал, что домой мы уедем только "200-ми" [мертвыми], либо "300-ыми"[ранеными]", — приводятся слова морского пехотинца.



По информации источника "7x7", бригада морпехов почти полностью была укомплектована из мобилизованных. На место погибших "все время подвозили новых", заметил солдат.