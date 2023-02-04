



Служба безопасности Украины разоблачила портовых чиновников-коррупционеров

Служба безопасности Украины при содействии руководства Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры разоблачила масштабную коррупцию в Южном филиале Государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".



К организации незаконной деятельности причастны руководитель филиала госучреждения в 2017-2018 годах и двое его подчиненных.



По данным следствия, в мае 2017 года чиновники заключили договор с коммерческой структурой на выполнение дноуглубительных работ в акватории морского порта "Южный".



При этом стоимость соответствующих работ была искусственно завышена.



Установлено, что деньги были переведены на счета подрядчика, но фактический объем работ не соответствовал документам.



Таким образом из госпредприятия было украдено более 90 млн грн.



В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины, троим организаторам сделки сообщено о подозрении в совершении преступления.



Решается вопрос об избрании меры пресечения.



Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств правонарушения и возможной дополнительной квалификации преступных действий фигурантов.



Следственно-оперативные действия проводились сотрудниками СБУ Одесской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Офиса Генпрокурора.