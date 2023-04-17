



Словакия уже передала Украине все обещанные МиГ-29

Словакия уже передала Украине все 13 обещанных истребителей МиГ-29. После четырех единиц, переданных в марте, остальные 9 единиц успешно переправили ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны страны.



“Эта передача была осуществлена по суше с учетом максимально возможной безопасности, опять же огромное спасибо всем задействованным сторонам, потому что в таких случаях это действительно важная и сложная логистическая операция”, – сказал министр обороны Ярослав Най.



В то же время он напомнил, что самолеты МиГ-29 представляют собой значительную поддержку Украины в ее защите от российской военной агрессии и в защите человеческих жизней.



13 апреля Матеуш Моравецкий сообщил, что Польша передаст Украине очередную партию истребителей МиГ-29.