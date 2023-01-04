



Следователи выяснили, кто принял решение о размещении солдат в ПТУ Макеевки

Следователи из Москвы уже в принципе определили виновных в том, что привело к размещению в ПТУ личного состава, где хранились боекомплект и дизтопливо.



Остаются ряд нюансов. Например, как в здании оказалось дизтопливо. Есть также вопросы, почему не работали средства РЭБ.



Ключевым свидетелем этой истории может являться мэр Макеевки Ключаров. Его показания многое могут разъяснить.



Источник канала ВЧК-ОГПУ рассказал, кто принял решение о размещении мобилизованных из Самарской области в здании ПТУ в Макеевке. При этом , как оказалось, командиры 1444 МСП отсутствовали в помещениях в момент удара.



По словам источника, во время удара по зданию ПТУ погибли два представителя командного состава 1444 МСП: начальник вещевой службы полка старший лейтенант Шеховцев Андрей Николаевич и заместитель командира полка полковник Бачурин Алексей Анатольевич. Они являлись мобилизованными офицерами.



При этом командир 1444 МСП полковник Еникеев Роман Рамильевич и начальник штаба полка полковник Кузькин Владимир Александрович отсутвовали в расположении полка в ПТУ во время удара.



Район временного размещения полка выбирался при участии представителей 1 Армейского корпуса ДНР и администрации города Макеевка.



Лицом принимающим окончательное решение о месте временного расположения полка должен был быть командир 1 ОМСБР 1 АК полковник Хайрулин Алексей Михайлович, в чье подчинение и поступил 1444 МСП территориальных войск.



Халатность в принятии решения разместить весь личный состав в здании ПТУ аргументируют отсутствием безопасностных мест на всей территории ДНР, которая находится под прицельным обстрелом высокоточного оружия ВСУ.



По словам источника ВЧК-ОГПУ, официальная цифра погибших в Макеевке не включает в себя тех, чьи останки не удалось извлечь из-под завалов и их продолжают считать "пропавшими без вести". Именно за счёт этого и будут разбавлять официальную статистику погибших. На данный момент она составляет 89 человек, но в реальности превышает эту цифру.



Все погибшие-мобилизованные.

Ни один военнослужащий из числа кадрового состава ВС РФ не погиб во время этого обстрела.