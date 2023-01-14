



Сколько танков Leopard хочет получить Украина

Украина хочет получить такое количество танков Leopard от западных партнеров, чтобы сформировать танковую бригаду.



Как сообщает УНИАН, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с журналистом Вадимом Карпьяком.



"Наша цель - собрать танковую бригаду из "Леопардов". Это для начала. Почему "Леопард"? Потому что это танк, который изготавливался в Европе в течение десятилетий и есть во многих европейских армиях. Поэтому можно там немного взять, здесь немного взять", - объяснил министр.



По словам Кулебы, ему известно о пяти странах, которые готовы передать Украине Leopard.