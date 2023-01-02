



Сколько мобилизованных убито в Макеевке

В российских социальных сетях возмущаются безмозглостью военноначальников, их-за которых в Макеевке в результате ракетного удара ВСУ погибли несколько десятков мобилизованных.



Обстрел произошел в новогоднюю ночь с применением HIMARS, согласно информации разных телеграм-каналов, удар был нанесен в момент празднования военнослужащими Нового года.



Российские военкоры пишут о произошедшем событии с долей критики в адрес командования, разместившего мобилизованных в не подходящем для безопасного расположения военных здании:



«У каждого ЧП есть имя, фамилия, отчество и должность. На 10 месяц войны считать противника дураком, который не видит ничего - опасно и преступно. Размещать личный состав где попало, в зданиях вместо того, чтобы размещать в укрытиях это прямая помощь врагу. Президент у нас неоднократно говорил, что сбережение людей это высший приоритет», — написал пропагандист Андрей Медведев.



Z-патриотические каналы оценивают потери в 50-80 человек, однако ВСУ заявляет, что от удара погибнуть могли несколько сотен мобилизованных.



