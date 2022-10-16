



Ситуация на ЗАЭС: россияне трижды чуть не устроили новую "Фукусиму"

Глава организации "Энергоатом" Петр Котин рассказал о ситуации на крупнейшей в Европе атомной электростанции, которую захватили российские войска.



По его словам, россияне трижды чуть не устроили новую "Фукусиму" на Запорожской АЭС. Об этом сообщает "Фокус".



Глава "Энергоатома" подчеркнул, что на ЗАЭС остается высокая угроза атомной катастрофы.



"Они складируют оборудование и грузовики, что создает высокую угрозу пожара. Никто не знает, что хранится в этих грузовиках. Сейчас персонал пытаются заставить подписать с РФ трудовые договоры. У персонала есть выбор - либо подписать эти договоры, либо подвергнуться избиениям и пыткам. Людям запрещено покидать пределы АЭС", - рассказал Котин.