



Ситуация на фронте в Украине 10 сентября: что известно?

Вооруженные силы Украины информируют о том, что происходит на фронте сегодня, 10 сентября.



- В Балаклее Харьковской области закончили зачистку и официально подняли украинский флаг.



- Украинские войска вошли в Купянск Харьковской области.



- Идут бои за Изюм.



- ВСУ находятся в окрестностях Лисичанска.



- В окрестностях Лимана продолжаются бои.



- На Юге ВСУ на некоторых участках продвинулись от 2 до нескольких десятков км.



- Украинские военные уничтожили штаб, казарму и десяток техники в Херсоне.