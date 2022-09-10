Ситуация на фронте в Украине 10 сентября: что известно?
Вооруженные силы Украины информируют о том, что происходит на фронте сегодня, 10 сентября.
- В Балаклее Харьковской области закончили зачистку и официально подняли украинский флаг.
- Украинские войска вошли в Купянск Харьковской области.
- Идут бои за Изюм.
- ВСУ находятся в окрестностях Лисичанска.
- В окрестностях Лимана продолжаются бои.
- На Юге ВСУ на некоторых участках продвинулись от 2 до нескольких десятков км.
- Украинские военные уничтожили штаб, казарму и десяток техники в Херсоне.