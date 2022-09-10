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Ситуация на фронте в Украине 10 сентября: что известно?
10.09.2022 22:35 Ольга Белозерова

Ситуация на фронте в Украине 10 сентября: что известно?

Вооруженные силы Украины информируют о том, что происходит на фронте сегодня, 10 сентября. 

- В Балаклее Харьковской области закончили зачистку и официально подняли украинский флаг.

- Украинские войска вошли в Купянск Харьковской области.

- Идут бои за Изюм.

- ВСУ находятся в окрестностях Лисичанска.

  - В окрестностях Лимана продолжаются бои.

  - На Юге ВСУ на некоторых участках продвинулись от 2 до нескольких десятков км.

- Украинские военные уничтожили штаб, казарму и десяток техники в Херсоне.

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