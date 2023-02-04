



Система ситуационной осведомленности Delta будет внедрена в ВСУ - Минцифры

По представлению Министра обороны Алексея Резникова правительство Украины приняло решение о внедрение системы Delta в Силах обороны



Соответствующее постановление принято сегодня, 4 февраля, на заседании Кабинета министров Украины.



Delta — это платформа ситуационной осведомленности, которую создал Центр инноваций и развития оборонных технологий.



"Помимо использования платформы военными, правительство разрешило разместить Deltа в облаке за пределами Украины. Это позволит защитить систему от ракетных и кибератак врага", - сообщило украинское оборонное ведомство.



Платформа Delta обеспечивает военных уникальными данными о враге из разных источников. Теперь современная военная система доступна всем украинским силам безопасности и обороны.



Платформа отображает поле боя в реальном времени, интегрирует данные от аэроразведки о расположении врага, позволяет добавлять снимки со спутника, данные из беспилотников, информацию из чатов.



"Благодаря Delta украинские военные могут изменять тактику боя и строить военные стратегии. Ведь они видят врага, как на ладони, и имеют значительное преимущество в бою", - написал официальный телеграмм-канал Министерства цифровой трансформации Украины.



Минцифры и Минобороны продолжают работать над развитием military-tech сервисов, чтобы обеспечить технологическое преимущество ВСУ.



"Технологии позволяют нашим бойцам знать о враге больше, чем он может представить. Это мощный шаг. Ведь благодаря Delta солдаты в режиме онлайн видят поле сражения с расположением вражеских сил. К платформе подтягиваются данные от аэроразведки, спутников, беспилотников, стационарных камер, радаров, чатов и т.д. Delta – важный компонент при планировании военных операций. Центр инноваций Минобороны постоянно совершенствует платформу, добавляя новые функции," - написал в своем телеграм-канале министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

