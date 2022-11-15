



Силы РФ в Херсонской области продвигаются вглубь на 15-20 км

Силы РФ в Херсонской области продвигаются вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей на левом берегу Днепра.

Такое заявление сделала спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, таким образом россияне пытаются обезопаситься от обстрелов ВСУ,

Она подчеркнула, что украинские военные берут под огневой контроль логистику россиян, поэтому легкого подвоза резервов и боеприпасов те не получат.

Между тем, представитель Пентагона считает, что РФ не собирается покидать оккупированные части Украины.

"Похоже, они не собираются покидать остальную оккупированную Украину, и там, несомненно, еще будут тяжелые бои", - отметил он.