



Силы РФ уничтожили телебашню возле Попасной

Российские войска уничтожили телебашню в Камышевасе Луганской области, возле Попасной.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Вещание с телебашни началось 22 августа прошлого года. Радиус распространения сигнала по ней составлял 50 км.

Украинским контентом она обеспечивала около 200 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей.

По словам Гайдая, этот проект еще в 2018 году признали в Минрегионе победителем открытого конкурса. Он реализовывался за счет средств государственного бюджета и полученных от Европейского Союза средств.

"Кстати, на самой высокой ее точке развевался сине-желтый флаг размером 4х6 м. Наверное, именно он и не оставлял в покое россиян, которые на Попаснянском направлении равняли с землей все", - подчеркнул он.

Гайдай задался вопросом о том, зачем силам РФ дорогостоящее оборудование, которым они не умеют пользоваться.

"Зачем сама башня в месте, где все вокруг уничтожили, а люди уже полгода без электроснабжения? Зачем телевидение и радио, если даже Попасную не собираются восстанавливать? Что там говорить о меньших населенных пунктах вокруг", - резюмировал он.