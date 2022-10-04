Силы РФ уничтожили телебашню возле Попасной
Российские войска уничтожили телебашню в Камышевасе Луганской области, возле Попасной.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
Вещание с телебашни началось 22 августа прошлого года. Радиус распространения сигнала по ней составлял 50 км.
Украинским контентом она обеспечивала около 200 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей.
По словам Гайдая, этот проект еще в 2018 году признали в Минрегионе победителем открытого конкурса. Он реализовывался за счет средств государственного бюджета и полученных от Европейского Союза средств.
"Кстати, на самой высокой ее точке развевался сине-желтый флаг размером 4х6 м. Наверное, именно он и не оставлял в покое россиян, которые на Попаснянском направлении равняли с землей все", - подчеркнул он.
Гайдай задался вопросом о том, зачем силам РФ дорогостоящее оборудование, которым они не умеют пользоваться.
"Зачем сама башня в месте, где все вокруг уничтожили, а люди уже полгода без электроснабжения? Зачем телевидение и радио, если даже Попасную не собираются восстанавливать? Что там говорить о меньших населенных пунктах вокруг", - резюмировал он.