Новости » События в Украине
Силы РФ уничтожили телебашню возле Попасной
04.10.2022 13:48 Алина Груднева

Силы РФ уничтожили телебашню возле Попасной

Российские войска уничтожили телебашню в Камышевасе Луганской области, возле Попасной.

 
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
 
Вещание с телебашни началось 22 августа прошлого года. Радиус распространения сигнала по ней составлял 50 км.
 
Украинским контентом она обеспечивала около 200 тысяч жителей Луганской и Донецкой областей.
 
По словам Гайдая, этот проект еще в 2018 году признали в Минрегионе победителем открытого конкурса. Он реализовывался за счет средств государственного бюджета и полученных от Европейского Союза средств.
 
"Кстати, на самой высокой ее точке развевался сине-желтый флаг размером 4х6 м. Наверное, именно он и не оставлял в покое россиян, которые на Попаснянском направлении равняли с землей все", - подчеркнул он.
 
Гайдай задался вопросом о том, зачем силам РФ дорогостоящее оборудование, которым они не умеют пользоваться.
 
"Зачем сама башня в месте, где все вокруг уничтожили, а люди уже полгода без электроснабжения? Зачем телевидение и радио, если даже Попасную не собираются восстанавливать? Что там говорить о меньших населенных пунктах вокруг", - резюмировал он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы