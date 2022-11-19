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Силы РФ украли из Херсона кареты скорой помощи
19.11.2022 21:34 Алина Груднева

Силы РФ украли из Херсона кареты скорой помощи

Силы РФ украли из Херсона не только енота и стиральные машины, но и кареты скорой помощи.

 
Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.
 
"После деоккупации наша херсонская "экстренка" не досчиталась карет скорой, часть которых была вывезена или уничтожена врагом. Однако в отличие от россиян, для нас самое главное — заботиться о здоровье людей, поэтому в первую очередь мы позаботились о том, чтобы экстренная медицинская помощь могла быстро прибыть к пациентам и спасти их жизнь", - сказано в сообщении. 
 
В рамках очередной закупки было приобретено 8 современных машин скорой помощи класса В, которые уже направлены в регион.
 
По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, работа скорой помощи уже полностью возобновлена ​​в Николаевской области, а в Херсоне осуществляется доставка гуманитарной медицинской помощи.

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