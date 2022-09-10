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Силы РФ пытаются усилить Херсон - Генштаб ВСУ
10.09.2022 23:30 Ольга Белозерова

Силы РФ пытаются усилить Херсон - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил новые подробности о ситуации в Херсоне.

По данным Генштаба, в связи с приближением украинских войск, командование российских войск пытается усилить город Херсон за счет перемещения резервов.

Так, сообщает украинский Генштаб, в областном центре фиксируются новые подразделения сил РФ, военнослужащие которых плохо ориентируются в городе.

Также силы РФ пытаются вести работы по возобновлению движения через мост Каховской ГЭС, участок которого находится под огневым контролем Вооруженных сил Украины.

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