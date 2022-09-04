Силы РФ потеряли в Украине 49 500 военных. Сводка
Генеральный штаб ВСУ представил сводку о потерях сил РФ с начала войны и за последние сутки.
С начала полномасштабной войны силы РФ потеряли 49 500 военнослужащих (+450 за минувшие сутки).
Кроме этого, российские войска потеряли:
- 2049 (+15) танков;
- 4430 (+27) боевых бронированных машин;
- 1147 (+13) артиллерийских систем;
- 294 (+1) РСЗО;
- 156 (+3) средств ПВО;
- 236 (+1) самолетов;
- 206 (+1) вертолетов;
- 864 БПЛА;
- 15 кораблей и катеров;
- 3276 (+8) единиц автомобильной техники и автоцистерн;
- 106 (+1) единиц специальной техники.
По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери за прошедшие сутки силы РФ понесли на Донецком и Криворожском направлениях.