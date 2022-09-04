



Силы РФ потеряли в Украине 49 500 военных. Сводка

Генеральный штаб ВСУ представил сводку о потерях сил РФ с начала войны и за последние сутки.



С начала полномасштабной войны силы РФ потеряли 49 500 военнослужащих (+450 за минувшие сутки).



Кроме этого, российские войска потеряли:



- 2049 (+15) танков;

- 4430 (+27) боевых бронированных машин;

- 1147 (+13) артиллерийских систем;

- 294 (+1) РСЗО;

- 156 (+3) средств ПВО;

- 236 (+1) самолетов;

- 206 (+1) вертолетов;

- 864 БПЛА;

- 15 кораблей и катеров;

- 3276 (+8) единиц автомобильной техники и автоцистерн;

- 106 (+1) единиц специальной техники.



По данным Генштаба ВСУ, наибольшие потери за прошедшие сутки силы РФ понесли на Донецком и Криворожском направлениях.