Силы РФ построили новую базу в Мариуполе: спутниковые фото

Российские войска укрепляют свое присутствие в Мариуполе.



Новые спутниковые снимки Maxar показывают, что силы РФ недавно построили военный комплекс к северу от центра города.



"В Мариуполе недавно к северу от центра города построили российский военный комплекс. Обратите внимание на лозунг российской армии на крыше", - говорится в сообщении.



Также на крыше замечена звезда в цветах российского флага.



Отмечается, что снимок был сделан 30 ноября.





In #Mariupol, a Russian military compound has been recently built in the north-center of the city. Notice the Russian Army slogan on the top of the roof. Satellite image from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/GX2AwllUQM