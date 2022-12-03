Силы РФ построили новую базу в Мариуполе: спутниковые фото
Российские войска укрепляют свое присутствие в Мариуполе.
Новые спутниковые снимки Maxar показывают, что силы РФ недавно построили военный комплекс к северу от центра города.
"В Мариуполе недавно к северу от центра города построили российский военный комплекс. Обратите внимание на лозунг российской армии на крыше", - говорится в сообщении.
Также на крыше замечена звезда в цветах российского флага.
Отмечается, что снимок был сделан 30 ноября.
In #Mariupol, a Russian military compound has been recently built in the north-center of the city. Notice the Russian Army slogan on the top of the roof. Satellite image from November 30, 2022. #Ukraine pic.twitter.com/GX2AwllUQM— Maxar Technologies (@Maxar) December 2, 2022