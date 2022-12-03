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Силы РФ построили новую базу в Мариуполе: спутниковые фото
03.12.2022 20:54 Ольга Белозерова

Силы РФ построили новую базу в Мариуполе: спутниковые фото

Российские войска укрепляют свое присутствие в Мариуполе. 

Новые спутниковые снимки Maxar показывают, что силы РФ недавно построили военный комплекс к северу от центра города.

"В Мариуполе недавно к северу от центра города построили российский военный комплекс. Обратите внимание на лозунг российской армии на крыше", - говорится в сообщении.

Также на крыше замечена звезда в цветах российского флага. 

Отмечается, что снимок был сделан 30 ноября. 

 

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