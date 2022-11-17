



Силы ПВО сбили над Киевом две ракеты

Утром 17 ноября во время воздушной тревоги над Киевом силы противовоздушной обороны, предварительно, уничтожили две крылатые ракеты. Об этом сообщает военная администрация города в Telegram.



"Предварительно над Киевом сбиты две крылатые ракеты. Данных о жертвах и разрушениях нет, информация уточняется", - говорится в сообщении.



В Украине с утра 17 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска вновь наносят массированные удары по украинским городам.



Взрывы прогремели в Днепре, Черкасской и Киевской областях. Также известно о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области.

