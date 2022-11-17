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Силы ПВО сбили над Киевом две ракеты
17.11.2022 09:56 Раиса Вовк

Силы ПВО сбили над Киевом две ракеты

Утром 17 ноября во время воздушной тревоги над Киевом силы противовоздушной обороны, предварительно, уничтожили две крылатые ракеты. Об этом сообщает военная администрация города в Telegram.

"Предварительно над Киевом сбиты две крылатые ракеты. Данных о жертвах и разрушениях нет, информация уточняется", - говорится в сообщении.

В Украине с утра 17 ноября объявлена масштабная воздушная тревога. Российские войска вновь наносят массированные удары по украинским городам.

Взрывы прогремели в Днепре, Черкасской и Киевской областях. Также известно о попадании в объект инфраструктуры в Одесской области.
 

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