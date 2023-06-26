



Силы обороны Таврического направления продвинулись на 1,5 км вглубь оккупантов

На Таврическом направлении Силы обороны в результате системного давления продвинулись в сторону оккупантов уже на 1,5 км.



Об этом сообщил спикер Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.



"В результате системного давления Силы обороны Таврического направления имеют успех и продвинулись на 1,5 км вглубь противника. Это – об успешных наступательных действиях группировки "Таврия" на Мелитопольском направлении", – отметил спикер, добавив, что в настоящее время Силы обороны закрепляются там на достигнутых рубежах.



По его словам, осуществляется аэроразведка местности, обязательное разминирование, а также наносятся огневые поражения, артиллерия работает по обнаруженным целям противника и проводятся мероприятия по контрбатарейной борьбе.



Шершень также подчеркнул, что, продвигаясь вперед, воины Таврического направления уверенно продолжают уничтожать врага и выравнивают фронт.



"Важно отметить, что подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления на протяжении суток выполнили 954 огневых задания. За последние сутки потери врага убитыми составляют 146 оккупантов, раненными – 229, четверо пленных", – цитирует спикера Интерфакс-Украина.



По его словам, на Таврическом направлении украинские силы уничтожили 15 единиц вооружения и военной техники противника.



"В целом на протяжении прошлых суток враг 18 раз атаковал наши позиции и сделал 450 обстрелов. На авдеевском направлении противник нанес авиационный удар. В районе Авдеевки осуществил артиллерийский обстрел окрестных населенных пунктов", – добавил спикер Объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления.



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