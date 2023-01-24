



Швеция передаст Украине оборудование для восстановления энергосистемы

Швеция передаст Украине оборудование для восстановления энергосистемы



Правительство Швеции разрешило государственной компании Svenska kraftnät передать Украине оборудование, необходимое для восстановления энергосистемы после российских обстрелов.



Прежде чем получить разрешение национального правительства, компания выяснила самые неотложные потребности Украины, наличие у себя нужного нам оборудования и выяснила, не повлечет ли его передача ущерб энергосистеме Швеции.



Сейчас Svenska Kraftnät ведет переговоры со Шведским агентством по чрезвычайным ситуациям по транспортировке согласованной правительством помощи в Украину.



А еще по просьбе ГП "НАЭК "Энергоатом" ее многолетний партнер Westinghouse Electric Company оказал благотворительную помощь для поддержки и защиты украинских АЭС от последствий войны России против Украины, в том числе обстрелов критической инфраструктуры.

