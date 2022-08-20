



Штурм отбит на нескольких направлениях: сводка Генштаба ВСУ на 20 августа

Силы РФ безуспешно вели наступление и штурмы у районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево и Кодема на Бахмутском направлении.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро, 20 августа.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях силы РФ обстреляли из ствольной артиллерии гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Белополье и Краснополье Сумской области. Также велась воздушная разведка с помощью БПЛА.

На Слобожанском направлении россияне пытаются удержать занимаемые районы и не допустить контрнаступления подразделений Сил обороны.

На Харьковском направлении войска РФ стреляли из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Чугуев, Золочев, Питомник, Гусаровка, Сосновка, Русские Тишки, Коробочкино, Шестаково, Дуванка и Прудянка. Нанесены авиаудары возле Лебяжьего и Залимана. Наступление агрессор в районе Борщевой было отбито украинскими военными.

На Славянском направлении были зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Довгенького, Сулиговки и Мазановки.

Из-за отпора со стороны ВСУ возле Новодмитровки, Вернополья и Курульки россияне отступили.

На Краматорском направлении они стреляли из ствольной и реактивной артиллерии недалеко от Раздоловки, Сидорова, Спорного и Пришиба, а также вели воздушную разведку. Возле Ивано-Дарьевки боевые действия продолжаются.

На Бахмутском направлении силы РФ нанесли огневое поражение по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Зайцево, Бахмутское, Веселое, Бахмут, Андреевка, Кодема и Майорск.

На Авдеевском направлении они задействовали танки, ствольную и реактивную артиллерию в районах Новобахмутовки, Невельского, Нескучного, Александрополя, Керамика, Керменчика и Песков.

Российская авиация действовала возле Марьинки, а в районах ведения боевых действий на указанном направлении велась воздушная разведка. Продолжаются бои в районе населенных пунктов Опытное и Майорск.

На Новопавловском направлении были зафиксированы обстрелы возле Владимировки, Угледара и Пречистовки. Россияне безуспешно пытались взять штурмом населенный пункт Золотая Нива.

На Запорожском направлении РФ задействовала артиллерию и танки для обстрелов районов населенных пунктов Белогорья, Новоданиловка, Новополь, Красное, Времовка, Волшебное и Ольговское.

На Южнобужском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения украинских войск, принимают меры по восполнению потерь личного состава и техники. Они обстреливали гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Прибужское, Луч, Таврическое, Новогригоровка, Оленевка, Новоселовка, Благодатное, Веселый Кут, Широкое, Яковлевка, Белая Криница, Андреевка и Отрадное. Продолжает активно задействовать БПЛА для ведения воздушной разведки.