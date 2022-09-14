



Шольц: "Путин не считает войну в Украине ошибкой"

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал подробности недавнего разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.



По словам Шольца, Путин по-прежнему не считает, что вторжение в Украину было ошибкой. Об этом сообщает ВВС.



"К сожалению, я не могу сказать вам, что сейчас он (Путин - прим. ред.) осознал, что начинать эту войну было ошибкой, и нет никаких признаков того, что теперь появляются новые взгляды", - заявил он



Канцлер Германии рассказал также, что призвал Путина вывести войска и возобновить переговоры с Украиной. Шольц отметил, что призвал Россию уважать суверенитет Украины.



Шольц заявил, что Путин "к сожалению" не изменил своей позиции в отношении вторжения.



В то же время немецкий лидер подчеркнул важность продолжения переговоров с российским президентом.