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Шольц обещает: Украина получит современную РЛС COBRA
21.08.2022 20:57 Ольга Белозерова

Шольц обещает: Украина получит современную РЛС COBRA

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина "скоро" получит обещанные современные системы ПВО и РЛС.

Об этом сообщает DW.

Украина должна получить системы ПВО IRIS-T и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA.

В своем заявлении Шольц также отверг критику по поводу недостаточных темпов и объемов предоставления помощи Украине. По его словам, Германия поставляет "большое количество оружия", а также "самое современное и эффективное оборудование". 

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