



Шольц обещает: Украина получит современную РЛС COBRA

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина "скоро" получит обещанные современные системы ПВО и РЛС.



Об этом сообщает DW.



Украина должна получить системы ПВО IRIS-T и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA.



В своем заявлении Шольц также отверг критику по поводу недостаточных темпов и объемов предоставления помощи Украине. По его словам, Германия поставляет "большое количество оружия", а также "самое современное и эффективное оборудование".