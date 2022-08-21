Шольц обещает: Украина получит современную РЛС COBRA
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина "скоро" получит обещанные современные системы ПВО и РЛС.
Об этом сообщает DW.
Украина должна получить системы ПВО IRIS-T и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы COBRA.
В своем заявлении Шольц также отверг критику по поводу недостаточных темпов и объемов предоставления помощи Украине. По его словам, Германия поставляет "большое количество оружия", а также "самое современное и эффективное оборудование".