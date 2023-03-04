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Шойгу посетил российских военных в зоне боевых действий в Украине
04.03.2023 10:15 Ирина Демьянова

Шойгу посетил российских военных в зоне боевых действий в Украине

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск “Восток” на Южно-Донецком направлении в зоне проведения боевых действий. Об этом сообщает Минобороны России, пишут российские СМИ.

В частности, Шойгу посетил передовой пункт управления одного из объединений.

На командном пункте Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Рустама Мурадова и офицеров штаба по текущей обстановке и действиям войск.
 

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