



Шойгу побывал в зоне проведения "СВО" и раздал награды

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку в зоне проведения "специальной военной операции" в Украине, посетил командный пункт "Восток".



Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на минобороны РФ.



В ходе визита Шойгу заслушал доклад командующего группировкой войск Рустама Мурадова, а также командующих объединениями и соединениями, которые рассказали "о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях".



"Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих мужественно задачи в зоне специальной военной операции, а также за проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды", - заявили в минобороны.