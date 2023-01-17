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Шойгу побывал в зоне проведения "СВО" и раздал награды
17.01.2023 09:05 Ольга Белозерова

Шойгу побывал в зоне проведения "СВО" и раздал награды

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку в зоне проведения "специальной военной операции" в Украине, посетил командный пункт "Восток". 

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на минобороны РФ. 

В ходе визита Шойгу заслушал доклад командующего группировкой войск Рустама Мурадова, а также командующих объединениями и соединениями, которые рассказали "о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях".

"Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, выполняющих мужественно задачи в зоне специальной военной операции, а также за проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды", - заявили в минобороны. 

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