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Шойгу отстранили от управления войсками России в Украине
29.08.2022 09:54 Юлия Фрилис

Шойгу отстранили от управления войсками России в Украине

Министра обороны РФ Сергея Шойгу отстранили от управления войсками России в Украине.

Из-за проблем российской армии в войне против Украины министра обороны России Сергея Шойгу отстранили от российского руководства, а оперативные командиры информируют пути о ходе войны, сообщает разведка Великобритании, опираясь на данные росСМИ.

"Российские офицеры и солдаты, обладающие собственным опытом войны, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное руководство, поскольку прогресс России в войне устаревал", - отмечают в Минобороны Британии.
 

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