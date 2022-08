Министра обороны РФ Сергея Шойгу отстранили от управления войсками России в Украине.



Из-за проблем российской армии в войне против Украины министра обороны России Сергея Шойгу отстранили от российского руководства, а оперативные командиры информируют пути о ходе войны, сообщает разведка Великобритании, опираясь на данные росСМИ.



"Российские офицеры и солдаты, обладающие собственным опытом войны, вероятно, регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное руководство, поскольку прогресс России в войне устаревал", - отмечают в Минобороны Британии.



Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 29 August 2022



