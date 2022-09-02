



Шойгу объявил о "больших потерях" ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о "больших потерях" со стороны Вооруженных сил Украины при контрнаступлении на юге.

Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 2 сентября.

"Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криво­рожском и других направлениях, противник несет значительные потери. Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление", — сказал Шойгу.

По его словам, российские войска якобы вышли на административные границы Николаевской области.