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Шойгу объявил о "больших потерях" ВСУ
02.09.2022 14:25 Алина Груднева

Шойгу объявил о "больших потерях" ВСУ

Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о "больших потерях" со стороны Вооруженных сил Украины при контрнаступлении на юге.

 
Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 2 сентября.
 
"Продолжается попытка наступления ВСУ на николаево-криво­рожском и других направлениях, противник несет значительные потери. Подчеркну, что данная акция спланирована офисом Зеленского с единственной целью – создать у западных кураторов иллюзию способности ВСУ вести наступление", — сказал Шойгу.
 
По его словам, российские войска якобы вышли на административные границы Николаевской области. 

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