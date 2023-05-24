Шойгу о ситуации в Белгородской области: ликвидировано более 70 человек
Российский министр иностранных дел Сергей Шойгу объявил, что в ходе "контртеррористической операции" в Белгородской области было ликвидировано более 70 "украинских диверсантов".
По данным прокремлевских СМИ, такое заявление он сделал 24 мая.
"Уничтожено более 70-ти украинских террористов, а также автомобильная и бронетанковая техника", — считает Шойгу.
По его словам, российская сторона впредь "будет реагировать жестко" на подобные действия. Таким образом он пытался оставить послание ВСУ после проникновения в Белгородскую область бойцов "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".