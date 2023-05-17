



Шести украинским блогерам за "слив" работы ПВО светит 8 лет

Служба безопасности Украины разоблачила уже шесть украинских блогеров, которые распространяли фото и видео работы сил противовоздушной обороны Украины во время массированной атаки РФ на Киев ночью 16 мая.



Фигуранты среди прочего зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы украинской ПВО.



В считанные минуты эти видео "подхватили" многочисленные Telegram-каналы и российские пропагандистские паблики. Среди них – интернет-ресурсы, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора, сообщили в СБУ, и уточнили, что у блогеров проведены обыски, изъяты телефоны и компьютеры.



Кроме того, правоохранители заблокировали онлайн-камеры, засветившие в YouTube работу украинских ПВО. По данным следствия, видеокамеры принадлежат нескольким столичным компаниям. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.







Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов

предупредил

: люди, которые публикуют записи работы украинских сил противовоздушной обороны, будут нести за это ответственность.