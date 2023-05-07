



Севастополь атакован десятью беспилотниками

Силы ПВО в Крыму отразили атаку более чем 10 украинских беспилотников. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.



«Украина при атаке на Крым и Севастополь сегодня ночью направила в сторону полуострова свыше 10 БПЛА», — написал Развожаев в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что силы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку на Крым. Известно, что один из БПЛА упал в лесополосе, два других были сбиты над морем. Объекты в ходе нападения не пострадали, заключил Развожаев.



Как минимум один из беспилотников самолетного типа был сбит над Севастополем в районе мыса Фиолент. Осколки разлетелись на 70 метров. Пострадавших нет.



Ранее стало известно, что Украина предприняла попытку атаки с помощью беспилотников на Крым. Также над полуостровом силами местного ПВО была сбита украинская ракета «Гром-2».