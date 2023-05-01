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Севастополь атакован беспилотниками с моря
01.05.2023 19:32 Ирина Демьянова

Севастополь атакован беспилотниками с моря

Так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотников на город ранним вечером 1 мая, пишут российские СМИ.

"Силы флота во взаимодействии с ПВО сейчас отражают атаку вражеских БПЛА на внешнем рейде", - говорится в сообщении в телеграм-канале чиновника.

По словам Развожаева, "один беспилотник уже сбит". Он добавил, что "все службы города находятся в готовности", и призвал сохранять спокойствие.

За 20 минут до данного сообщения Развожаева так называемый глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении беспилотника над западом полуострова силами ПВО.

 

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