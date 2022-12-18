



Сергей Кириенко будет строить город с "прекрасными видами на Азовское море"

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Киринеко будет контролировать строительство нового города в Херсонской области, рассказал назначенный оккупационной администрацией "врио главы региона" Владимир Сальдо.



«Реализация проекта будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко», — написал он в Telegram.



По его словам, уже начата разработка проекта комплексной застройки.



«На ней [на Арабатской стрелке] будут возведены новые жилые кварталы с прекрасными видами на Азовское море и залив Сиваш со всей необходимой для жизни современной инфраструктурой, школами и детскими садами, дорогами и коммунальными объектами», — указал Сальдо.

