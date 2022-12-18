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Сергей Кириенко будет строить город с "прекрасными видами на Азовское море"
18.12.2022 20:45 Аркадий Бочаровский

Сергей Кириенко будет строить город с "прекрасными видами на Азовское море"

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Киринеко будет контролировать строительство нового города в Херсонской области, рассказал назначенный оккупационной администрацией "врио главы региона" Владимир Сальдо.

«Реализация проекта будет контролироваться администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко», — написал он в Telegram.

По его словам, уже начата разработка проекта комплексной застройки.

«На ней [на Арабатской стрелке] будут возведены новые жилые кварталы с прекрасными видами на Азовское море и залив Сиваш со всей необходимой для жизни современной инфраструктурой, школами и детскими садами, дорогами и коммунальными объектами», — указал Сальдо.
 

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