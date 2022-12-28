



Семью в Макеевке убили по наводке домработницы

Корреспондент Известий Александр Сладков сообщил о раскрытии убийства семьи из 8 человек в Макеевке.



Ряд российских каналов первоначально сообщали, что семья, в том числе 4 несовершеннолетних, была расстреляна “украинскими националистами”. Теперь выясняется, что речь идет о местных бандитах.



Сладков пишет: "Убили позавчера, вчера задержали подозреваемых, они, как говорится, дают весь расклад. Мужчине срочно нужны были деньги, 15000 рублей. Его сестра рассказала, что работает в одной из донецких семей домохозяйкой. Привела брата и его приятеля.



Они убили восемь человек, в том числе четверых несовершеннолетних. Угнали там же машину «Шкода», она сломалась, её бросили. Через сутки сотрудники МВД ДНР их задержали. Лично меня поражает то, как чётко сработали сыщики МВД ДНР, а ведь это Министерство воюет, полицейские штурмуют позиции противника, но, видите, успевают и с преступностью бороться."



Добычей убийц стала сумма более 60 тысяч рублей, угнанная машина, игровая приставка и телефон.

«Женщина ранее неоднократно помогала семье по хозяйству за денежное вознаграждение. Когда она пришла на подработку в очередной раз, к ней присоединились брат и приятель. Мужчины с утра распивали спиртные напитки и продолжили застолье на территории чужого домовладения», — сообщили в МВД.



Задержанная назвала главным мотивом преступления то, что ее брату понадобились деньги, так как он «куда-то попал».

«Ему срочно нужны были деньги, не маленькая сумма — в пределе 15 тыс. рублей. Нужно было ему отдать, и из-за этого он пошел на это преступление», — сказала домработница.



Она также поведала следствию, что изначально мужчины планировали бросить в дом гранату, однако затем брат достал автомат и расстрелял находившихся в доме людей. Сам стрелявший показания сестры подтвердил и рассказал, как убивал членов семьи.



«В первую очередь, старшего семьи, потом тех, кто были справа. Толком, кто были справа, я не рассматривал, сколько их там было, тоже всех не помню. Помню, что в итоге человек восемь было. Убил всех», — признался грабитель.



Он добавил, что после этого в дом со двора вошли его сестра и подельник, обыскав дом они забрали порядка 60 тысяч рублей, игровую приставку и телефон. Затем угнали автомобиль семьи.





