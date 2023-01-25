



Сегодня Зеленский отмечает юбилей: Happy birthday, господин Президент!

Сегодня, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский празднует 45-летие. И одной из первых его поздравила жена Елена Зеленская.



Первая леди традиционно посвятила мужу трогательный пост и выложила фото вместе с ним.



"Меня часто спрашивают, как ты изменился за этот год. И я всегда отвечаю: Не изменился. Он тот же. Тот самый парень, которого я встретила, когда нам было по семнадцать.



Но действительно несколько изменилось: ты гораздо меньше улыбаешься сейчас. Например, как на этом фото… Я желаю тебе больше причин для улыбки. И ты знаешь, что для этого нужно. Мы все знаем.



Упрямства у тебя хватит. Главное – чтобы хватило здоровья. Будь здоров, пожалуйста! Я хочу всегда улыбаться вместе с тобой. Подари мне эту возможность!"



