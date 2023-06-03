



Сегодня ЗАЭС как никогда уязвима, - заявление МАГАТЭ

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси заявил, что украинская Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) уже три месяца не имеет внешнего резервного питания, что делает ее чрезвычайно уязвимой в случае повторного выхода из строя единственной функционирующей магистрали.



По словам гендиректора, ЗАЭС продолжает полагаться на единую линию электропередач напряжением 750 кВ для внешнего электроснабжения, необходимого для охлаждения реактора и других важных функций ядерной и физической ядерной безопасности.



Резервная линия электропередач напряжением 330 кВ, которая была повреждена 1 марта на другом берегу Днепра до сих пор не отремонтирована, поскольку Украина заявила, что военные действия не позволили ее специалистам получить безопасный доступ к месту, расположенному на подконтрольной ей территории, чтобы отремонтировать линию, передает Украинская правда.



"Отсутствие каких-либо резервных вариантов означает, что когда линия 750 кВ отключается - как это произошло 22 мая - крупнейшая в Европе атомная электростанция (АЭС) вынуждена полагаться на аварийные дизель-генераторы как на последнюю линию защиты, что, безусловно, является неустойчивой ситуацией", - отметил Гросси.



Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул важность соблюдения пяти принципов, установленных агентством для защиты объекта во время военного конфликта.



"Один из пяти конкретных принципов, которые Генеральный директор представил Совету Безопасности ООН 30 мая, направленный на предотвращение ядерной аварии, предусматривает, что энергоснабжение ЗАЭС "не должно подвергаться риску" и что необходимо приложить все усилия, чтобы обеспечить постоянную доступность и безопасность энергоснабжения за пределами площадки", - говорится в заявлении МАГАТЭ.



Другие принципы включают обязательства не совершать нападения с территории станции или против нее, не использовать ее как хранилище или базу для тяжелого вооружения, а также защищать сооружения, системы и компоненты, необходимые для ее безопасной и надежной работы, от нападений или актов саботажа.



Как известно, Гросси планирует посетить Запорожскую АЭС, и это будет его третьим визитом на объект.