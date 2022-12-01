



Сегодня – 9 лет украинскому Майдану

Сегодня – 9 лет украинскому Майдану!



30 ноября 2013 года "Беркут" применил силу для разгона протестующих на Майдане.



Происходило жестокое избиение людей. "Беркут" использовал взрывные пакеты, избивали людей дубинками, ногами, применяли шумовые гранаты, травили газом. Майдан зачищали "звери".



Официальной позицией пресс-службы МВД было то, что КГГА обратились к силовикам с просьбой обеспечить беспрепятственный проезд техники для дальнейших работ на Майдане Незалежности.



Утро, 1 декабря 2013 года. Сотни тысяч людей вышли поддержать протестующих и добиться наказания виновных в кровавом разгоне Майдана.



Не отступили и не испугались. Вышли, чтобы защитить свое достоинство. Майдан забыть нельзя!