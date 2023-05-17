



СБУ задержала блогеров, показавших работу ПВО во время авиаудара РФ по Киеву

Служба безопасности Украины установила личности шести киевлян, которые незаконно распространяли информацию о работе сил ПВО во время массированной атаки РФ на Киев 16 мая. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.



Отмечается, что в ночь на 16 мая задержанные провели несанкционированную фото- и видеосъемку работы украинской противовоздушной обороны и разместили эти материалы в соцсетях.



“Фигуранты зафиксировали результаты поражения российских крылатых и баллистических ракет. Тем самым они могли раскрыть местоположение и специфику работы отечественной ПВО. За считанные минуты эти видео "подхватили" многочисленные телеграмм-каналы и российские пропагандистские паблики, подконтрольные спецслужбам страны-агрессора", – сообщили правоохранители.



Кроме того, киберспециалисты СБУ заблокировали работу онлайн-камер, которые в автоматическом режиме фиксировали работу украинской противовоздушной обороны.



"По данным следствия, обнаруженные видеокамеры находятся на балансе нескольких столичных коммерческих структур. При этом доступ к отснятым файлам был открыт для широкого круга "пользователей", выложивших видео ночной атаки на Киев в общем доступе”, – подчеркнули в СБУ.



В ходе неотложных следственных действий по местам фактического проживания фигурантов изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника, которые они использовали для распространения запрещенного контента.



В настоящее время продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 8 лет заключения.



В СБУ в очередной раз напомнили о запрете снимать и обнародовать видео- и фотоматериалы о деятельности Сил обороны, а также последствий вражеских обстрелов.