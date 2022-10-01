



СБУ: в расстрелянной колонне гражданских в Харьковской области 10 погибших детей

Служба безопасности Украины сообщила, что расследует еще одно военное преступление российских военных, расстрелявших колонну гражданских автомобилей в Харьковской области. Погибли не менее 20 человек, в том числе дети.



Исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк утверждает, что колонна была расстреляна в "серой зоне" между оккупированным Сватовым Луганской области и освобожденным украинскими войсками Купянском на Харьковщине.



"В конце сентября российские военные полностью уничтожили колонну из семи автомобилей. По меньшей мере 20 человек погибли, и среди них - 10 детей", - говорится в сообщении СБУ.



По версии службы, нападение совершила диверсионно-разведывательная группа россиян - они из стрелкового оружия расстреляли шесть легковых автомобилей и один грузовик "ГАЗель".



"Враг еще раз доказал, что его цель - уничтожение всех украинцев, независимо от возраста и пола. Оккупанты терпят поражение на поле боя и от безысходности отвечают на них убийством мирных граждан", - уверен Малюк.



В СБУ отметили, что Харьковская областная прокуратура расследует это преступление по ч. 2 ст. 438 (нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством) Уголовного кодекса Украины.



Окончательное количество жертв и личности убитых еще устанавливают.



В то же время в службе добавили, что нескольким людям удалось спастись, и они дают показания следователям.



Точная дата инцидента, а также информацию о состоянии спасенных и их показания в СБУ не сообщили.

