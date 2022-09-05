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СБУ провела "штурм и задержание террористов" накануне Рош ха-Шана в Умани | Фото: t.me/SBUkr
05.09.2022 17:30 Раиса Вовк

СБУ провела "штурм и задержание террористов" накануне Рош ха-Шана в Умани

Подразделения СБУ отработали антитеррористические мероприятия в канун ежегодного празднования Рош-ха-Шана и приезда большого количества паломников. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Эти действия направлены на усиление безопасности и отработку быстрого реагирования на возможные угрозы. В контрдиверсионных мероприятиях задействованы региональные подразделения СБУ, Нацполиции, Национальной гвардии, ГСЧС и других органов.

Комплексные тренировки прошли на территории историко-культурного центра им. Рабби Нахмана. Спецназовцы СБУ смоделировали ситуацию и выполнили штурмовые действия с использованием альпинистского снаряжения, задержали условную "террористическую группу" и освободили заложников.

Ранее сообщалось, что в Умань Черкасской области приехали более тысячи паломников на празднование Рош ха-Шана. После 18 сентября должны прибыть до 10 тысяч верующих.

Ранее Служба безопасности Украины обратилась к хасидам с настойчивым призывом воздержаться от паломничества из-за угрозы российских атак.

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