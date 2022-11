СБУ пришла с обыском в компанию российских олигархов

Во вторник, 22 ноября, Служба безопасности Украины проводит обыски в компании VS Energy, владельцами которой являются российские олигархи Евгений Гинер, Михаил Воеводин и Александр Бабаков.



Эту информацию с фотоподтверждением опубликовал Telegram-канал "Оперативний ЗСУ".



"Сейчас СБУ проводит обыски в энергокомпании VS Energy. Владельцами компании являются российские олигархи Гинер, Воеводин и Бабаков. То есть не обычная фирма, а компания, владеющая кучей облэнерго и занимающая 10% энергорынка. Того самого, который так активно "убивают" россияне своими ракетами", – говорится в сообщении.



"Олигархи находятся под санкциями, на основании чего "СБУ получило полное право прийти с обысками. Ждем-волнуемся, интересные детали на подходе", – говорится в сообщении.





К слову, по данным СМИ, в собственности компании находятся пакеты акций "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго", "Ровнооблэнерго" и "Черновцыоблэнерго".



До 2020 года Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин были акционерами VS Energy, но в мае 2022 года Группа заявила, что они не имеют отношения к украинским Облэнерго.



Напомним также, что утром 22 ноября сотрудники СБУ проводили обыски в Киево-Печерской Лавре, а также при непосредственном участии представителей церкви проводили меры безопасности на территории Корецкого Свято-Троицкого монастыря и помещений Сарненско-Полесской епархии УПЦ.