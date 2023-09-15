



СБУ подбила российский ракетный корабль "Самум" экспериментальным дроном

Украинские спецназовцы подбили российский ракетный корабль "Самум" в Крыму с помощью экспериментального дрона "Морской малыш" (Sea baby).



По информации источников, 14 сентября морской дрон СБУ устроил "бавовну" ракетному кораблю "Самум" недалеко от входа в Севастопольскую бухту.



"Морской малыш" попал в заднюю правую часть российского судна, нанеся ему значительные повреждения. После этого корабль потерял ход.



Россиянам пришлось отбуксировать "Самум" на ремонт с большим дифферентом на корму и креном на правый борт.



Для этой атаки СБУ использовала экспериментальный образец морского дрона, способный работать в шторм, скрываясь от обнаружения за высокими волнами. Так, во время спецоперации высота волн достигала 1,5-2 м.

