



Сбитые ракеты, переговоры и визит премьера Чехии. Главное из речи Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский выпустил вечернее видеообращение, в котором высказался по ряду событий.



"В настоящее время еще продолжаются восстановительные работы в тех регионах, где сегодня попадали российские ракеты. Делаем все возможное, чтобы восстановить энерго- и водоснабжение. И восстановим. Сегодня очень хорошо сработали наши Воздушные силы и все, кто задействован в защите неба. Большинство объектов, которые террористы определили в качестве мишеней, удалось спасти. Только за это утро террористы применили для массированного удара 55 крылатых ракет. Из них 45 сбито", - заявил Зеленский об утренней атаке российских войск.



Кроме этого, в своей речи Зеленский рассказал про телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем и поблагодарил его за предоставленную систему ПВО IRIS-T.



Отдельно президент Украины сказал о разговоре с главой ООН об обострении продовольственного кризиса, который спровоцировала РФ, а также упомянул о визите в Украину премьер-министра Чехии, с которым была подписана совместная декларация о евроатлантической интеграции.



