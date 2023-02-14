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Сбит самолет Евгения Пригожина
14.02.2023 20:21 Аркадий Бочаровский

Сбит самолет Евгения Пригожина

Украинские военные сбили над Бахмутом Донецкой области Су-24, который принадлежит российской частной военной компании "Вагнер". Именно этот самолет использовался во время съемок пропагандистского ролика, в котором главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин вызывал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль. 

Информацию о том, что сбили именно этот борт, подтвердили и в пресс-службе Пригожина. При этом, по их словам, самолет сейчас находится на ремонте. 
"Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание", – сказано в сообщении. 

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