



Сбит самолет Евгения Пригожина

Украинские военные сбили над Бахмутом Донецкой области Су-24, который принадлежит российской частной военной компании "Вагнер". Именно этот самолет использовался во время съемок пропагандистского ролика, в котором главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин вызывал президента Украины Владимира Зеленского на воздушную дуэль.



Информацию о том, что сбили именно этот борт, подтвердили и в пресс-службе Пригожина. При этом, по их словам, самолет сейчас находится на ремонте.

"Да, действительно, именно этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника. Пилот совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание", – сказано в сообщении.