



Сбили меньше половины: в Украине объяснили не столь удачную работу ПВО

Утром, 17 ноября, украинские ПВО сбили сбили меньше половины ракет, запущенных Россией с помощью авиации.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, за утро РФ запустил 18 ракет, из которых было сбито лишь шесть.

В Киевской области уничтожены четыре крылатых ракеты и пять иранских беспилотников-камикадзе, запущенные с Беларуси.

В Одесской области сбиты минимум две управляемые ракеты Х-59. Утром РФ выпустила ракеты типа С-300, Х-101, Х-555 и Х-59.

Игнат объяснил не столь удачную работу ПВО тем, что у Украины нет достаточно средств противовоздушной обороны для эффективной работы.

"Сегодня нуждаемся именно в тех системах, которые дают 100% результат в тех направлениях, где они стоят. Мы не можем сейчас уточнять, где находятся Iris-T и NASAMS, но в зонах своей ответственности, все что входит в зону их поражения, крылатые ракеты или "Шахеды", эти комплексы однозначно сбивают", - подчеркнул он.