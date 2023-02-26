



Саудовская Аравия выделила Украине 400 миллионов долларов помощи

В воскресенье в Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Королевства Саудовская Аравия. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с принцем Фейсалом бин Фарханом Аль Саудом. Саудовская Аравия выступает за уменьшение остроты боевых действий в войне между Россией и Украиной. Более того, страна требует урегулирования вооруженного конфликта под эгидой ООН в соответствии с международным правом.



“Это первый официальный визит главы МИД Королевства в Украину с момента установления дипломатических отношений. Рассчитываю на то, что он придаст новый импульс для дальнейшей активизации нашего взаимовыгодного диалога”, – отметил глава Украины.



В свою очередь, Фейсал бин Фархан Аль Сауд рассказал, что разговор с Зеленским прошел очень плодотворно.



"Между нашими странами существует давняя дружба, но, конечно, мы сосредоточились на проблемах войны и путях ее урегулирования. Королевство Саудовская Аравия хотело бы сделать все возможное, чтобы уменьшить остроту боевых действий. Как известно, любая война заканчивается диалогом и столом переговоров", – заявил глава МИД Саудовской Аравии.



В рамках визита в Офисе Президента были подписаны два документа, формализовавших предоставление Украине пакета пособия в размере 400 миллионов долларов. Из них 100 миллионов долларов направят на гуманитарную помощь, а еще 300 – на нефтепродукты.



Ранее Саудовская Аравия поддержала резолюцию ООН по поводу устойчивого мира в Украине несколько дней назад.



